İstanbul'da kaçakçılık operasyonunda 430 kilo altın ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından hava ve deniz limanları ile hudut kapılarını kullanarak kaçakçılık yapan 49 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 5 aydır süren takibin ardından harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli Mersin, Konya, Adana ve Yozgat illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2'si gümrük memuru olmak üzere 35 şüpheliyi gözaltına aldı.