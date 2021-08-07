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İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Vali Ali Yerlikaya paylaştı mavi kategoriye az kaldı

İstanbul'da kaç doz aşı yapıldı? Vali Ali Yerlikaya paylaştı mavi kategoriye az kaldı

İSTANBUL'da aşılamadaki son rakamları Vali Ali Yerlikaya paylaştı. Yerlikaya, '39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575 hemşehrimiz kaldı. İstanbul’umuza mavi yakışır.' ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de aşılama büyük bir hızla devam ediyor. 16 milyona yaklaşan nüfusu ile İstanbul’da aşılamada önemli bir yol kat edildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın açıkladığı rakamlara göre, bugüne kadar megakentte 13 milyon 751 bin 745 doz aşı yapıldı.

"İstanbul'umuza mavi yakışır"
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul’da 6 Ağustos itibarıyla; 1.doz: 7.757.373, 2.doz: 5.222.057, 3.doz: 772.315, toplam 13.751.745 doz aşı yapıldı. 39 ilçemizden 5'i mavi, 23'ü sarı, 11'i turuncu. Mavi kategori için 930 bin 575  hemşehrimiz kaldı. İstanbul’umuza mavi yakışır."

Türkiye genelinde uygulanan aşı miktarı
Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar toplamda uygulanan 1. doz aşı miktarı 41 milyon 601 bin 929, 2. doz uygulanan aşı miktarı 28 milyon 498 bin 867, 3.doz uygulanan aşı miktarı ise 5 milyon 543 bin 334 oldu. Toplam uygulanan doz miktarı ise 75 milyon 554 bin 132.

11 il mavi renkte
Aşı haritasında yüzde 75 sınırını aşan; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklarerli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir ve Bilecik mavi renge sahip.

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