İstanbul'da ıspanak zehirlenmesi! Tarım müdürlüğü sebebini açıkladı

İSTANBULlda ıspanaktan zehirlenme şikayetiyle hastanelere başvuranların sayısı artıyor. Tarım İl Müdürlüğü ıspanak zehirlenmesinin kaynağını açıkladı.

İlk olarak Esenyurt'ta ortaya çıkan ve İstanbul'un birçok noktasında görülen zehirlenme vakalarının sayısı İl Sağlık Müdürlüğü'nün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada 44 olarak açıklanmıştı. Ancak zehirlenme şikayeti ile hastanelere baş vuranların sayısı artmaya devam ediyor.

İl Tarım Müdürlüğü açıkladı : Ispanaktaki ot

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü'nden ıspanak zehirlenmeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Ispanaktan zehirlenmelere bir yabancı otun sebep olduğu bildirildi. Tarım bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

"İl Müdürlüğümüze, İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü'nden 02.11.2019 tarihinde yapılan ihbarda ıspanak tüketimi sonrası zehirlenme olduğu bildirilmiştir. Zehirlenme şüphesi ile sağlık kuruluşlarına başvuru yapanların ürün satın aldıkları ilimizde, faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alınmıştır. Alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edilmiştir.

Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu yapılan analizlerle ortaya çıktığı görülmüştür.

-Halkımızın tüketecekleri tüm gıdaları olduğu gibi, yeşil sebzeleri de dikkatlice kontrol ederek, yabancı otları ayırt etmeli ve çok iyi şekilde temizledikten sonra tüketmeleri gerekmektedir"

Haldekiler ne diyor?

Hal esnafı Fahrettin Keleş, halde her gün denetim yapıldığını belirterek, “İstanbul İl Tarım Müdürlüğü’nden gelirler kendi belirledikleri ürünlerden, kendi belirledikleri dükkanlardan alırlar. Bu günlük yapılan rutin iştir. Dün bir ıspanak olayı oldu. Ardından gece acil şekilde halde belli dükkanlardan denetim yapıldı, ürünler alındı. Bizim hallerde kestiğimiz bütün faturalarımızda künye numaraları vardır. Hangi üretici hangi ürünü ekti, hangi ilacı kullandı, herhangi bir üründe ilaç kalıntısı var mı, bu künye numaralarından tespit ediliyor” diye konuştu.

15 gün ıspanak yemeyin

Sanatçı Berna Laçin twitter hesabından 'bir çok doktor arkadaşından' aldığı bilgiyi paylaşıp 15 gün ıspanak yemeyin uyarısı yaptı.

Ispanak meselesi ciddi! Bir çok farklı hastanede çalışan doktor arkadaşlarımdan benzer haberler geliyor. Özetle, 15 gün Ispanak yemeyin. — berna lacin (@bernalacin35) November 4, 2019

8 kişi daha zehirlendi

Ispanaktaki zehirlenme vakalarına ise yenileri ekleniyor. Bugün de 8 kişinin ıspanaktan zehirlendiği öğrenildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ahmet Gül'ün oğlu Sami Gül, iş yerinde pişirilen ıspanağı yiyen 8 kişinin zehirlendiğini belirterek, şöyle konuştu:

-Zehirlendiklerini, hastaneye geldiklerini söylediler. Ispanak yemişler diye biliyoruz. Ispanağın yanında bir sebze yada ot varmış. Marketten alışveriş yapıyorlar. Ispanak alıyorlar. Getiriyorlar, bir kaç saat sonra pişiriyorlar. 8 kişi yiyorlar.

Ispanak zehirlenmesi

-İşyerinden 8 kişi, ıspanak zehirlenmesi yaşıyor. Buradakiler, birisi babam birisi kardeşim. Biraz önce kardeşimle konuştum. Normal değil ama normale doğru gidiyor. Babamın durumu ciddi zannediyorum. Çünkü kırmızı bölge dedikleri bir yer var. Yoğun bakım herhalde dereceleri var. Şu an müşahede altında kendinde değil.