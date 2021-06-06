İstanbul'da İskender Papağanı operasyonu! Yerli türleri yok edebilir
İSTANBUL'da canlı hayvan kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 38 adet İskender papağanı kurtarıldı. TÜBİTAK, İskender papağanının yerli kuş türlerinin neslini tüketebilecek istilacı bir tür olduğunu kaydetti.
İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘canlı hayvan kaçakçılığı’ suçlarına bulaşan kişilere yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
Yurda yasa dışı yollardan getirilen papağanların tutulduğu Beykoz’da 3 adres ile bu kanatlı hayvanların illegal ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli tespit edildi.
Çatı katları papağan çiftliğine dönüştürülmüş
Söz konusu papağanların tutulduğu Beykoz’daki 3 eve operasyon düzenlendi. Baskınlarda, evlerin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdükleri öne sürülen M.C.T. ve B.G. adlı 2 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.
Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu öne sürülen Hindistan, Afganistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan 38 adet İskender papağanı, kuluçkaya yatırılmış 9 papağan yumurtası ve öldürüldükten sonra içi doldurulan ve “süs” amacıyla kullanılan 13 adet sincap, baykuş, ördek ve papağan mumyaları ile bir kuluçka makinası ele geçirildi.