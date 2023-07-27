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İstanbul'da inşaat halindeki binada yangın! Devasa alevlere itfaiye müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL Avcılar'da inşaat alanında kalıp takma sırasında yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Avcılar Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde bulunan Artaş inşaat firmasına ait inşaat alanında kalıp takma sırasında yangın çıktı. Kısa sürede alevler tüm inşaatı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kısa sürede tüm inşaatı saran yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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