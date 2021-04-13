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İstanbul'da inanılmaz olay! Aracıyla yolda giderken üzerine kum yüklü TIR devrildi

İstanbul'da inanılmaz olay! Aracıyla yolda giderken üzerine kum yüklü TIR devrildi

TEM Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi. Kazada otomobil sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin hayatını kaybetti. Öte yandan olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'da inanılmaz olay! Aracıyla yolda giderken üzerine kum yüklü TIR devrildi

Tem Otoyolu Kumburgaz mevkii Ankara istikametinde kum yüklü TIR bir otomobilin üstüne devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın dorsesinin altında kalan otomobilin sürücüsünü kurtarma çalışmaları başladı. 

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İstanbul'da inanılmaz olay! Aracıyla yolda giderken üzerine kum yüklü TIR devrildi

Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri dorsedeki kumu küreklerle boşalttıktan sonra, dorse aracın üzerinden kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otomobil içindeki sürücüyü çıkardı.

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İstanbul'da inanılmaz olay! Aracıyla yolda giderken üzerine kum yüklü TIR devrildi

Otomobilin sürücüsü 41 yaşındaki Metin Keskin'in hayatını kaybettiği tespit edildi. 

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İstanbul'da inanılmaz olay! Aracıyla yolda giderken üzerine kum yüklü TIR devrildi

Öte yandan, yolun Ankara istikameti tamamen trafiğe kapandı. Ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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