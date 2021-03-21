İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs vaka yoğunluğu
Alınan tedbirlerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde geçilen kontrollü normalleşme sürecinde İstanbul'daki vaka yoğunlukları HES uygulamasıyla ilçe ilçe göründü.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken alınan tedbirler de esnetildi. Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan İstanbul'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.
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İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken; Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.
HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde:
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ADALAR
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ARNAVUTKÖY
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