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İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs vaka yoğunluğu

İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs vaka yoğunluğu

Alınan tedbirlerin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde geçilen kontrollü normalleşme sürecinde İstanbul'daki vaka yoğunlukları HES uygulamasıyla ilçe ilçe göründü.

İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs vaka yoğunluğu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde kontrollü normalleşme sürecine geçilirken alınan tedbirler de esnetildi. Risk haritasına göre çok yüksek risk taşıyan İstanbul'da da vaka sayılarında artış tespit edildi.

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İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs vaka yoğunluğu

İstanbul'daki ilçelerin de tek tek yer aldığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Esenyurt, Şişli gibi ilçelerde yoğunluk görülürken; Şile, Sarıyer gibi bölgelerde vaka sayılarının daha az olduğu yer aldı.

HES uygulamasında ilçelerin vaka yoğunluklarına göre renkleri şu şekilde:

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İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs vaka yoğunluğu

ADALAR

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İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs vaka yoğunluğu

ARNAVUTKÖY

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