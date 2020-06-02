HABER /  GÜNCEL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İstanbul'da iki farklı FETÖ soruşturması için düğmeye basıldı

İSTANBUL merkezli iki farklı FETÖ soruşturmasında 98 muvazzaf asker, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Abone ol

İstanbul'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankesörlü telefon 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam yapılanması içerisindeki sivil yöneticilerle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 98'i muvazzaf asker olmak üzere 118 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

73 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, 24'ü muvazzaf olmak üzere 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan ikinci operasyonda 74'ü muvazzaf 76 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

73 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanma çalışmasına devam ediliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul normalleşmeye anormal başladı duraklar ve minibüsler doldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
EPDK'dan akaryakıt sektörüne uyarı: Balans ayarı yapmamız kimseye sürpriz olmasın
Düğünler nasıl yapılacak? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü açıkladı
Uyuşturucu Baronu Zindaşti hakiminin para trafiği dudak uçuklattı! Aylık 173 bin lira
George Floyd: Ölümüyle ABD'yi ayağa kaldıran 'nazik dev'
Beştepe'de normalleşme adımları! Erdoğan kalabalık toplantılara katılmayacak
George Floyd'un otopsi sonucu ortaya çıktı! Ölüm nedeni bakın ne
ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okul öncesi eğitim açıklaması
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'deki olaylar için Türk Dışişleri'nden 'endişeliyiz' açıklaması gelecek mi?
Peak Games oyunları sahibi Sidar Şahin kimdir biyografisi
YouTube’da çocuk istismarı rezilliği! Bakanlık düğmeye bastı
Kuruluş Osman kadrosuna giren isim bomba tam 52 kilo verdi diziyi kaptı!
Yorumlar