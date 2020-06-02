İstanbul'da iki farklı FETÖ soruşturması için düğmeye basıldı

İSTANBUL merkezli iki farklı FETÖ soruşturmasında 98 muvazzaf asker, 118 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

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İstanbul'da FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 98'i muvazzaf 118 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Ankesörlü telefon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında mahrem imam yapılanması içerisindeki sivil yöneticilerle ankesörlü telefonlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 98'i muvazzaf asker olmak üzere 118 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı verildi.

73 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, 24'ü muvazzaf olmak üzere 42 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan ikinci operasyonda 74'ü muvazzaf 76 kişi hakkında da gözaltı kararı verildi.

73 şüpheli gözaltına alınırken diğer şüphelilerin yakalanma çalışmasına devam ediliyor.