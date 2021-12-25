İstanbul'da iki eşli adam küs olduğu eşiyle tekrar barışınca sevgilisini sokağa attı!

3 ay önce erkek arkadaşımın evine yerleştim

Filiz Özdemir yaşadıklarını şöyle özetledi: "Erkek arkadaşımla 9 yıldır tanışıyoruz. 2 evliliği var. Ben daha önce kiradaydım. Ev sahibi evden çıkarınca, erkek arkadaşım kendilerinde kalabileceğimi söyledi. O sıralarda eşiyle kavga etmiş, eşi de evi terk etmişti. Ben de 3 ay önce erkek arkadaşımın evine yerleştim."