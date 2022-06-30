İstanbul'da iki erkek yatakta çırılçıplak sarılmış halde ölü bulundu sır dolu ölüm

Olay, saat 14.30 sıralarında Kağıthane Telsizler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birlikte yaşadıkları öğrenilen 38 yaşındaki Feridun Kesgin ve 29 yaşındaki İlker Yılmaz, geçtiğimiz Cumartesi günü kaldıkları binanın girişindeki bakkaldan alışveriş yaptı. Çift ardından kaldıkları eve girdi ancak bir daha çıkmadı. Yaklaşık 5 gün boyunca iki arkadaştan haber alamayan yakınları, bakkalı arayarak evde olup olmadıkları sordu.