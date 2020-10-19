İstanbul'da iğrenç olay! Annenin anlattıkları kan dondurdu: Onu görünce çocuğum titriyor
İstanbul'da bir anne, şimdi 9 yaşında olan kızının yıllardır öz babasının cinsel istismarına uğradığını iddia etti. Annenin anlattıkları kan dondurdu.
İstanbul’da yaşayan iki çocuk annesi G.A., 2015 yılında 19 yıllık eşi E.B.’den ayrıldı. Mahkeme 5 yaşındaki kız çocuğunun velayetini anneye, 19 yaşındaki zihinsel ve bedensel engelli erkek çocuğunun velayetini de babaya verdi.
Mahkeme, velayeti anneye verilen kız çocuğu K.B.’nin haftasonları, 15 tatillerde ve her yıl Temmuz ayında babasıyla kalmasına karar verdi. Söz konusu tarihlerde küçük kız babası ve ağabeyi ile vakit geçirdi.
Küçük kız 9 yaşına geldiğinde babasının rahatsızlık veren davranışlarını annesine anlattı. Anne A. da kızının anlattıklarının cinsel istismar olduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran anne, engelli oğlunun velayetinin de kendisine verilmesi için dava açtı.
Milliyet'in haberine göre, küçük kızın ifadesi Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) alındı. K.B. ifadesinde yaşadıklarını anlatmasına rağmen baba E.B.’nin emniyete sunduğu bir videoda çocuğun babasını çok sevdiğini söylemesi üzerine, küçük kız yine ifade verdi.