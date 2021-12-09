İstanbul'da her ay başka felaket! Şimdi de "kırmızı yosun" alarmı!
İSTANBUL'da bir süredir etkili olan lodosun ardından Caddebostan Sahili kırmızı yosunlarla kaplandı. Hidrobiyolog Artüz, Marmara’daki kirlilik nedeniyle kırmızı yosunların arttığını kaydederek acil önlem çağrısında bulundu.
İstanbul genelinde bir süredir etkili olan lodos nedeniyle Kadıköy Caddebostan Sahili kırmızı yosunlara (kırmızı algler) büründü. Kırmızı yosunlar dalgalarla birlikte kayalıkları da vurdu.
Kırmızı renkle kaplanan sahil akıllara nisan ayından beri Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajı akıllara getirdi. ‘Kırmızı yosunlar yeni müsilaj mı?’ sorusuna Hidrobiyolog Levent Artüz, şu cevabı verdi:
“Evet, müsilajın bir benzeri. Sucul ortamlarda kirlenmenin 3 ana safhası var. İlk safhada kirletici unsuru ortama verirsiniz dayanabilen türler kalırlar, dayanamayan türler ya ortamı terk eder ya da ölürler. İkinci safhada ortamda tür çeşitliliği azaldığı için kalan türlerin adetlerinde anormal artışlar olur."
"Biz şimdi bu safhanın sonlarındayız. Kırmızı alglerin anormal artışı da, müsilaj olgusu da bu safhanın göstergeleri. Biz Ergene deşarjı ile bu safhaya geçiş yaptık.”