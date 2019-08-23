İstanbul'da hentbol oynayan iki kardeş köylerinde çobanlık yapıyor!
İSTANBUL'da çeşitli kulüplerde hentbol oynayan 17 yaşındaki Kübra ve kardeşi 16 yaşındaki Tamer Yener, memleketleri dönüş yapan ailelerine maddi destek sağlamak için çobanlık yapıyorlar.
Yıllar önce çalışmak için Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyünden İstanbul'a göç eden Fatma-Yener Sarıkaya çiftinin 3 çocuğu dünyaya geldi. Bir süre İstanbul'da yaşamaya devam eden Yener ailesinin büyük kızları Kübra ile Tamer, hentbola başladı.
Birçok kulüpte oynadılar
Kübra okuduğu Bağlarbaşı Anadolu Lisesi'nin hentbol takımında oynarken, küçük kardeşi Tamer, eğitim gördüğü Sultantape Ortaokulu takımında forma giydikten sonra Sultantepe, Beykoz Spor Kulüplerinde hentbol oynamaya devam etti. Bir taraftan eğitimlerini sürdüren kardeşler, bir taraftan da takımlarının başarısı için ter döktü.
Yeniden Ardahan'a dönüş
Ailelerinin İstanbul'dan Ardahan'a dönüş kararıyla birlikte Yener ailesi Çıldır ilçesine bağlı Sabaholdu köyüne yerleşti. Çıldır Anadolu Lisesi'nde eğitimlerini sürdüren Yener kardeşler, aktif spor hayatlarını da devam ettirdi. Lig başladığı zaman İstanbul'a dönen kardeşler, köyde ailelerine yardımcı oluyor.
"Çobanlık çok zor"
Çobanlık yapıp, tarla ve işlerinde çalıştıklarını belirten Kübra Yener, 8 yıllık hentbolcu olduğunu ancak ailesinin kararı sonrası memleketlerine geri döndüklerini söyledi. Köy yaşamına alıştıklarını ifade eden Kübra Yener, çobanlığın çok zor olduğunu belirtti.