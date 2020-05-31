İstanbul'da hayırsever kadın mahallenin 20 yıllık veresiye borcunu ödedi bakkal isyan etti

"Bir gelip teşekkür etmediler"

Borcu olanların bu zor günlerde borçtan kurtulduğunu belirten Demir, "Ben o hayırsevere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum, sayıları artsın inşallah. Bu borç sahiplerinin çoğunun ödeyecek durumu vardı ama ödemek istemediler. Bu insanlar asalak yaşayama alışmışlar. İşin doğrusu bu insanlar borç nedir, nasıl ödenir, onu bilmeyen insanlar. Onlara ürünleri vereceksin, parasını istemeyeceksin. Bu arkadaşların yaşam tarzları bu, bu insanlar arkadaşım diye veresiye verdim bunun ötesi var mı? Tanıdığım bildiğim kişi diye verdim ama alamadım. Bir hayırsever tarafından borçları kapandı. Bunlar bu astığımız yazıyı 20 Mayıs’tan beri biliyorlar ve bir tanesi de gelip hayırsever için Allah razı olsun demedi.