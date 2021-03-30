İstanbul'da halı saha ve yüzme havuzları açılıyor

İSTANBUL İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, belirli koşullar altında halı saha ve yüzme havuzlarının 09.00-19.00 arasında faaliyet göstermesine izin verdi. Ayrıca yine koşullu olarak internet kafe, bilardo salonu, lunapark hamam gibi işletmeler ise 07:00-19:00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecek.

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Kademeli normalleşme sürecinde halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük (mavi), orta (sarı) ve yüksek risk (turuncu) grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu. Bu işletmeler çok yüksek risk grubu olarak sınıflandırılan 'kırmızı' kategorideki kentlerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacaktı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin kararıyla 'kırmızı' kategorideki İstanbul'da kısıtlama kaldırıldı ve bu tür iş yerlerinin faaliyet göstermesine izin verildi.

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre; daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine izin verildi.

Açıklamada; internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine izin verildiği aktarıldı.