İstanbul'da halaylı düğün eğlencesinde her bir kare dehşete düşürüyor
İSTANBUL'da bu kez yaşanan bu görüntülerin nedeni düğün merasimi... Tek vücut gibi halay çeken mi dersin cadde ve sokakları toz dumana katan mı? Hepsi var...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske kullanılmadığına dair açıklama yapmasına rağmen İstanbul’da dehşete düşüren görüntüler kaydedildi. Öte yandan Bakan Koca, Bursalıları yaklaşık 12 saat önce bu paylaşımla uyarmıştı...
Mega kentin çeşitli ilçelerinde düğün için korona virüs salgınına rağmen bir araya gelen gruplar, hem maske takmayarak hem de sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak halay çekti.
Konvoy halinde trafiğe çıkan magandalar, yolları kesip meşaleler yakıp ortalığı dumana boğarken, patinaj çekerek de terör estirdi. Polis mega kentin altını üstüne getiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın düğün eğlencelerinde sosyal mesafe kuralına uyulmadığı, maske kullanılmadığını belirterek, “Eğlencelerin kaygı verici yakınlıkta gerçekleştiği haberleri geliyor. Meydanı gelinle damada bırakın. Maske takmak zorunda kalmadan eğlensinler. Siz kuralları çiğnerseniz, bizim düğünümüzde oldu diye üzülürler” açıklamasında bulunmasına rağmen İstanbul’da yine dehşete düşüren görüntüler kaydedildi.