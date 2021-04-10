Türkiye koronavirüs vaka sayısında dünya liderliğine yükselirken, İstanbul da iller arasında açık ara en başta gidiyor. Sağlık bakanı Koca, 55 bin vakanın yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söyledi. Rakamlar korkutan gerçeği gözler önüne serdi. İstanbul'da günde 22 binden fazla insan koronavirüse yakalanıyor. Türkiye içi istatistikler ise daha da korkutucu... Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük" dedi.