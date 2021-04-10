İstanbul'da günde 22 bin kişi korona oluyor! 40 günde vakalar tam 10 kat arttı
Koronavirüste tablo giderek kötüleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi... Buna göre İstanbul'da günde ortalama 22 bin, her bir dakikada ise 15 kişi koronavirüse yakalanıyor. Türkiye geneli istatistikleri ise daha ürpertici...
Türkiye koronavirüs vaka sayısında dünya liderliğine yükselirken, İstanbul da iller arasında açık ara en başta gidiyor. Sağlık bakanı Koca, 55 bin vakanın yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu söyledi. Rakamlar korkutan gerçeği gözler önüne serdi. İstanbul'da günde 22 binden fazla insan koronavirüse yakalanıyor. Türkiye içi istatistikler ise daha da korkutucu...
Günlük vaka sayısı 55 bini geçti...
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 2408'i semptomatik olmak üzere 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. 253 kişi hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33.454'e, toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.
İstanbul'da 1 ayda vakalar 10 kat arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımıyla son durumu masaya yatırdı. Ardından da "İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" paylaşımı yaptı.
İstanbul'da günde 22 bin kişi korona oldu
Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamasına göre İstanbul'da dün ortalama 22 bin kişi koronavirüse yakalandı.