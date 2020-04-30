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İstanbul'da gizemli uğultu sesi yeniden duyuldu! Sebebi deprem mi? İşte uğultunun gerçek nedeni

Dün akşam İstanbul’un farklı semtinde yaşayan vatandaşlar, duyulan uğultu sesi sonrası sosyal medyadan mesajlarını paylaştı. Uğultu sesi ile irkilen sosyal medya kullanıcıları deprem korkusu yaşarken gerçek ise bakın ne.

İstanbul'un birçok farklı semtinden duyulduğu iddia edilen uğultu sesinin sebebi merak ediliyor. Dün akşam saatlerinde sosyal medya mesajları ile gündeme gelen uğultu sesinin neden olabileceği araştırılıyor. Bazı depremler öncesi duyulan uğultu sesinin tekrar duyulması ile deprem korkusu yaşayan vatandaşlar, İstanbul'da deprem olup olmadığını öğrenmek istiyor. İşte detaylar…

İstanbul'da deprem mi oldu?

Öncelikle belirtmek gerekir ki İstanbul'da dün deprem meydana gelmedi. Kandilli veya AFAD verilerine göre İstanbul'da gerçekleşmiş veya İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana gelmedi.

Uğultu sesi neden olur?

Prof. Dr. Naci Görür, deprem sırasında uğultu sesinin olabileceğini söyledi. Görür; ““Deprem odağından çıkan sismik dalgaların yer kabuğunun içerisinden geçip atmosfere ulaşıncaya kadar geçtiği ortamlardaki etkileşimler nedeniyle ses ve uğultular meydana gelebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Kargo uçağı mıydı?

Deprem dedikoduları çıkaran sesin arkasındaki neden ise çok başka. Geçtiğimiz günlerde de olduğu gibi İstanbul üzerinden alçaktan geçen bir kargo uçağı bu sese neden oldu. Sosyal medyada "Uğultu" olarak adlandırılan ses aslında Rus yapımı Antonov An-12 kargo uçağının pervane sesi olabileceği iddia edildi.

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