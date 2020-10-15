İstanbul'da geçim sıkıntısı çekti köyüne döndü işini kurdu kazancı da iyi

"Gece geç saatlerde işten dönüyordum"

Özbek, yaklaşık 30 bin lira hibe desteği aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir kadın çiftçi olarak artık ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bu bana mutluluk veriyor. Herkese bunu tavsiye ederim. Bakanlık bu projeyi yapmasaydı şu an bu şartlarda olamazdım. Ailemin de desteğiyle yetiştiricilik yapıyorum. İstanbul'da çalışırken sabah erken saatlerde kalkıp yaklaşık 45 dakika yolculuk yaparak işe gitmek zorundaydım. Gece geç saatlerde işten dönüyordum. Mesailere de kalınca daha uzun sürüyordu ama burada belli zamanlarda bahçeye gelmeniz yeterli. Mesela öğleden sonra kalkıp bahçeye gelebiliyorum. Zaten makine sayesinde otomatik olarak saatinde kendisi sulama yapıyor. Yani burada huzur içinde dinlenebiliyorsunuz."