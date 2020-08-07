İstanbul'da gece kulübü patronuna ''bodyguard'' dayağı!

İSTANBUL'da gece kulübü sahibini darp ettikleri gerekçesiyle tutuklanan 8 kişiye yönelik soruşturmada detaylar ortaya çıktı. Kulüp sahibinin, yanında bodyguard olarak çalışan kişi tarafından feci şekilde dövüldüğü ortaya çıktı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin geçen 7 Temmuz’da yaptıkları operasyon kapsamında 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 3 gün süren emniyet sorguları sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan ifadelerde ise ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma dosyasına göre darp olayı geçen 21 Kasım gecesi yaşandı. Beylikdüzü’nde bulunan R. Clup isimli gece kulübünün sahibi Ferhat K. feci şekilde darp edildi. Şüpheli ifadelerine göre Ferhat K.’yi darp eden isim Sina G. oldu. Darp esnasında çekilen bir görüntü de Sina G.’nin, yüzü kanlar içinde yere çökmüş haldeki Ferhat K.’yi darp ettiği görülüyor.

Darp ettim yağmalamadım

Hürriyet'te yer alan habere göre darp esnasında sık sık “Malına sahip çık” yönündeki sözleri kayda yansıyan Sina G.’nin, Ferhat K.’yi, kendilerini sahipsiz bırakmakla suçladığı belirtildi. İfadesinde Ferhat K.’yi darp ettiğini belirten Sina G. “Ferhat’ı darp ettim; fakat kesinlikle gasp etmedim. Bıçaklamadım. Kendisine eziyet etmedim. Herhangi bir evrak imzalatmaya çalışmadım” dedi.

‘Bize sahip çıkmadın' dayağı

Edinilen bilgilere göre, uzun bir süredir ailecek görüşen Sina G. ve Ferhat K. arasındaki husumetin gerisinde ise, çalıştıkları gece kulübüne yönelik ‘Dumanlar Grubu’ olarak anılan suç örgütünün yaptığı baskılar yer aldı. Kulübün güvenliğini sağlayan kişiler Ferhat K.’nin kendilerini yalnız bıraktığını, baskı uygulayan grup ile kendilerinin karşı karşıya geldiğini belirtti. Sina G., darp esnasında da Ferhat K.’yi kendilerine sahip çıkmadığını belirterek “Ben sana kardeşlik yaptım sen bana abilik yapmadın; beni sattın” dediği duyuluyor.

Müdüre silah çekti

Şüpheli ifadelerine göre dakikalarca darp edilen Ferhat K.’nin durumundan endişe ederek olay yerine giden ablası Tuğba K. I. ile, 2’inci sınıf emniyet müdürü eşi Emin I. da gece kulübüne gitti. İfadelere göre, abla Tuğba K.’nin tepki gösterdiği Sina G. ile emniyet müdürü Emin I. da karşı karşıya gelerek birbirlerine silah çekti. Bu esnada, araya diğer şüphelilerin girmesi ile gerginlik yatıştı ve taraflar olay yerinden uzaklaştı.

Kulübe giden tutuklandı

Soruşturma kapsamında, Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan isimler arasında Sina G.’nin kayınbiraderi Polat Ç. de yer aldı. Bakırköy Belediyesi’nde şoför olarak çalışan Polat Ç. ifadesinde, darp olayı ile ilgisinin olmadığını söyledi. Polat Ç. ifadesinde, olayın yaşandığı gece kulübüne, eniştesinden, otomobilin anahtarını almak için gittiğini öne sürdü. Bakırköy’den, Beylikdüzü’ndeki kulübe gitmek için Polat Ç.’ye eşlik eden Hamdi Y. de tutuklananlar arasında yer aldı. Tutuklanan diğer 5 ismin de kulüpte güvenlik görevlisi ve garson olarak çalıştıkları belirlendi.

Eşini de yaralamış

Öte yandan, 2013 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olan İSMEK’te, fitnes antrenörü ve vücut geliştirme hocası olarak çalışan Sina G.’nin, kurum ile olan sözleşmesi de geçen hafta feshedildi. İBB iştiraki İSPER İstanbul Personel Yönetim AŞ’den G.’nin adresine gönderilen yazıda, iş disiplinine aykırı hareket ettiği gerekçesi ile sözleşmenin feshedildiği bildirildi. Dünya vücut geliştirme şampiyonluğu da olan Sina G. ifadesinde, 2021 Avrupa şampiyonasına katılmaya hazırlandığını belirtti. Sina G., kulüpteki darp olayından 3 gün sonra eşi Yeliz Ç.’ye yönelik silahlı saldırı ile gündeme gelmişti.