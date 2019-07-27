İstanbul'da freni boşalan halk otobüsü dükkana daldı

Bu sokakta ilk kaza olmadığını belirten mahalle sakini Mehmet Ardıç, “Evde eşimle beraber oturuyorduk, bir patırtı kütürtü koptu. Otobüs şoförü bu istikametten gelirken freni boşalıyor. Yolun üstünde çocuklar ve insanlar olduğu için, hatta az aşağısında park var, buraya girmemek için bu binaya istikametini sürüyor. Burayı bu hale getiriyor ve bu alt katta da insanlar yaşıyor, karşı fırının çalışanları.