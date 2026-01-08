İstanbul'da fırtına! Deniz taştı sahil yolu sular altında kaldı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Kartal’da deniz suyu sahil yoluna dolarken, Tuzla Sahil’de ise tekneler alabora oldu.

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etmeye devam ediyor.

İstanbul’un Kartal ilçesinde deniz suyu sahil yoluna dolarken, Tuzla Sahil’de ise teknelerin alabora olduğu görüldü.

Tekneler parçalandı

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.