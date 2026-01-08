BIST 11.944
DOLAR 43,05
EURO 50,38
ALTIN 6.125,31
GÜNCEL

İstanbul'da fırtına! Deniz taştı sahil yolu sular altında kaldı

İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren fırtına etkili oluyor. Kartal’da deniz suyu sahil yoluna dolarken, Tuzla Sahil’de ise tekneler alabora oldu.

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli fırtına ve sağanak, hayatı olumsuz etmeye devam ediyor.

İstanbul’un Kartal ilçesinde deniz suyu sahil yoluna dolarken, Tuzla Sahil’de ise teknelerin alabora olduğu görüldü.

Tekneler parçalandı

Tuzla sahilinde fırtına nedeniyle dalgaların yükselmesiyle kıyıda demirli olan teknelerden bazıları alabora oldu. Bazı tekneler kıyıya çarpıp parçalanırken, bazıları ise battı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü
Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza polisleri ABD'li kadını öldürdü
Nevşin Mengü: Ankara’da su yok, yine CHP’ye oy verecekler
Nevşin Mengü: Ankara’da su yok, yine CHP’ye oy verecekler
Emanet bürosu soygununda yeni görüntüler ortaya çıktı!
Emanet bürosu soygununda yeni görüntüler ortaya çıktı!
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Karaciğer nakli oldu, yeni hayatına “merhaba” dedi
Yunan gazetecinin skandal paylaşımına Yılmaz Özdil’den sert tepki
Yunan gazetecinin skandal paylaşımına Yılmaz Özdil’den sert tepki
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Anthony Musaba, galibiyetin ardından gözyaşlarını tutamadı
Trump Maduro’yu eleştirdi, dansını taklit etti
Trump Maduro’yu eleştirdi, dansını taklit etti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimini koruma polisleri engelledi
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey'e saldırı girişimini koruma polisleri engelledi
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Almanya’da “ameliyat olamazsın” dediler, Türkiye’de sağlığına kavuştu
Maduro mahkemeye götürülürken sekerek yürüdü! O anlar kamerada
Maduro mahkemeye götürülürken sekerek yürüdü! O anlar kamerada
Koroner çalma sendromu, eforla göğüs ağrısına yol açıyor
Koroner çalma sendromu, eforla göğüs ağrısına yol açıyor
Drift atan sürücülere dudak uçuklatan ceza
Drift atan sürücülere dudak uçuklatan ceza