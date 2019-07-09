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İstanbul'da FETÖ operasyonu! 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Anadolu Ajansı
İstanbul'da FETÖ operasyonu! 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 176 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemleri İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince devam ediyor.

İzmir'de de 35 gözaltı kararı
Ayrıca İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 7 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 5'i muvazzaf, 4'ü ihraç edilmiş 9 asker ile 8 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli, Ankara, Elazığ, Siirt, Sakarya, Osmaniye ve Manisa'da şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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