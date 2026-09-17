İstanbul'da feci kaza! İki minibüs birden çarptı savruldu

Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gahryman Shakirov'a bir minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Shakirov'a bu sırada başka bir minibüs daha çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Shakirov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri, iki minibüsün sürücüsünü ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.