İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! İnşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi

Yurtta kalan Nursena Öz, basın mensuplarına, olay anında birinci katta olduğunu anlattı.

Devrilen vinç kolunun kendi odalarına doğru gelmediğini dile getiren Öz, "Balkona çıkacaktım. Bir anda metronun gelişi gibi bir ses geldi ve sallantı oldu. Bir baktık, insanlar bağırıyor. Birine bir şey oldu sandım. İnşaatta çalışanlar dışarı çıktı. Binada alarm çaldı ve aşağı indik." dedi.