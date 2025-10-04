İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! İnşaat alanındaki vinç öğrenci yurduna devrildi
İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Şişli'de, kız öğrencilerin kaldığı yurt binasına devrilen vincin kolu, duvarın bir kısmını yıkarak içeri girdi. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Fulya Mahallesi'nde bir inşaat alanındaki vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Şişli Zübeyde Hanım Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'na doğru devrildi.
Vincin kolu, yurt binasının duvarının bir kısmını yıkarak içeriye girdi. Öğrenciler, güvenlik görevlileri eşliğinde binadan tahliye edilirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Yurt binasında hasar oluşurken, ekiplerin vinci kaldırmak için başlattığı çalışma sürüyor.
Yurtta kalan Nursena Öz, basın mensuplarına, olay anında birinci katta olduğunu anlattı.
Devrilen vinç kolunun kendi odalarına doğru gelmediğini dile getiren Öz, "Balkona çıkacaktım. Bir anda metronun gelişi gibi bir ses geldi ve sallantı oldu. Bir baktık, insanlar bağırıyor. Birine bir şey oldu sandım. İnşaatta çalışanlar dışarı çıktı. Binada alarm çaldı ve aşağı indik." dedi.