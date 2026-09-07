İstanbul'da evini dönüştüreceklere büyük müjde! Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı mı?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde olası deprem riskine karşı yürütülen "Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm kampanyasında ev sahiplerini sevindiren gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine Zirvesi sonrası kamuoyuna duyurulan karara göre, hak sahiplerine sağlanan hibe ve kredi desteklerini kapsayan sürecin takvimi esnetildi. İstanbul'da binasını yenilemek isteyen binlerce kat maliki, güncellenen başvuru süresini ve destek kalemlerini araştırmaya başladı. Peki, Yarısı Bizden kampanyası uzatıldı mı? Başvuru tarihi ne zamana kadar geçerli olacak? İşte 2026 Yarısı Bizden kentsel dönüşüm kampanyasının güncel detayları…

YARISI BİZDENV KAMPANYASI UZATILDI MI, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Yarısı Bizden kampanyasının süresinin uzatıldığını resmen açıkladı. Yapılan düzenleme doğrultusunda İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü teşvik eden Yarısı Bizden kampanyası 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıldı. Mülk sahipleri bu tarihe kadar başvurularını tamamlayarak devlet desteğinden yararlanabilecek.

YARISI BİZDENV KENTSAL DÖNÜŞÜM DESTEK MİKTARI NE KADAR?

Kampanya kapsamında hak sahiplerine sunulan finansal destek paketi, İstanbul'daki dönüşüm sürecini mali açıdan kolaylaştırmayı hedefliyor. Sistem kapsamında konut başına toplamda 1,5 milyon TL'lik finansal destek sağlanıyor. Bu tutarın 700 bin TL'si hibe, 700 bin TL'si çok uygun şartlarda kredi ve 100 bin TL'si ise taşınma yardımı olarak hak sahiplerinin kullanımına sunuluyor.

YARISI BİZDENV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yarısı Bizden kampanyasından faydalanmak isteyen bina maliklerinin e-Devlet kapısı üzerinden veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı irtibat ofisleri aracılığıyla başvuru yapması gerekiyor. Binadaki kat maliklerinin yüzde 50+1 çoğunluğu sağlaması durumunda Bakanlık uzmanları tarafından yapıda inceleme başlatılıyor ve alanın dönüşüm şartlarına uygunluğu değerlendirilerek kredi/hibe onay süreci başlatılıyor.