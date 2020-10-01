İstanbul'da estetik merkezindeki ölüm soruşturmasında bomba detaylar ”Odadan ‘ah’ sesi duyduk”
İSTANBUL Beylikdüzü'nde 1 çocuk annesi 38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın güzellik merkezinde dolgu yaptırdıktan sonra ölümüyle ilgili soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Beylikdüzü'nde Kübra Boyraz'ın güzellik merkezinde dolgu yaptırdıktan sonra ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklu Dr. Öner Özsoyeri'nin ifadesinde, aynı soruşturmada tutuklu estetik merkezi yetkilisi Erdal Doğru'nun Kübra Boyraz’a dolgu yaptığını, işlem sırasında kadının “ah” diye bağırmasını duyduklarını söylediği öğrenildi.
Dr. Özsoyeri ayrıca " Erdal Bey’in yapmış olduğu kusurlu işler dolayısıyla hakkında birçok dava bulunmaktadır. Erdal Doğru ilkokul mezunudur tıbbi müdahale yapma yetkisi yoktur. Ancak buna rağmen kendisi doktorluğa özenmektedir, birçok tıbbi müdahalede bulunmuştur. O gün ben Kübra Hanıma tıbbi müdahalede bulunmasına müsaade ettim çünkü ben onun yanında çalışıyorum. Kendisi benim patronumdur. İtiraz etmiş olsam beni işten kovardı" dedi.
Dr. Özsoyeri ifadesinde, dolgu işleminden sonra Kübra Boyraz’ın fenalaştığını hastaneye gitmek istemediğini, annesinin kızmasından çekindiğini söylediğini ileri sürdü.
Kübra Boyraz'a önce ayran sonra lokum verdiklerini ve daha sonra da evine bıraktıklarını söyleyen Özsoyeri, “Ben Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Medikal Estetik sertifikası da sahibiyim. Ben Kübra isimli mağdur bayana hiçbir işlem yapmadım. Erdal Doğru benim patronum olur. Onun yanında çalışırım, iş yerinin sahibidir. Bu iş yeri İzmir’de bulunmaktadır.