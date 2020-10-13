İstanbul'da estetik faciası! Kadının cinsel organı bacağına yapıştı

Benden onay almadı: İkinci ve üçüncü ameliyatlarında çok daha ağır sorunlar yaşadığını belirten C.K., "İkinci olarak göğüs dikleştirme ve protez ameliyatı için mart ayında ameliyat olacaktım. Sağ göğsümü hem göğüs kat çizgimden, hem karın bölgemden kesti. Göğsüm diğer göğsümden 5 santim aşağıda kaldı. Göğsüm kaburgama ve mideme baskı yapıyor. İç çamaşırı kullandığımda sürekli ağrı yapıyor. Bunun da geçici olduğunu, ödem oluşmasının normal olduğunu söyledi ve yine oyaladı. Üç ameliyat için de anlaştığım için son olarak bacak germe ameliyatımı da ona yaptırmak zorundaydım. Nisan ayında uyluk germe ameliyatı oldum. Bu ameliyat sırasında çıkan deriden, 2 ay boyunca kapanmayan yarama deri graftı yaptı, benden onay almadan. Estetik amaçla, daha güzel görünmek için yaptırdığım ameliyat sonrası kalçamda koskoca bir yuvarlak oluştu. Estetik nedenlerle gelmiş bir hastaya nasıl deri graftı yaparsınız." dedi.