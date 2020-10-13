İstanbul'da estetik faciası! Kadının cinsel organı bacağına yapıştı
36 yaşındaki genç kadın 30 kilo verince vücudunu estetikle güzelleştirmek istedi. Sonuç kadın için tam bir kabus oldu.
Estetik mağdurlardan biri olan 36 yaşındaki C.K., 30 kilo verdikten sonra vücudunu daha estetik hale getirmek isterken tam anlamıyla kabus yaşadı. 1.5 yılda 6 ameliyat geçiren "Ameliyat sonrası ne oturmak, ne yatmak mümkün" diyen genç kadın, sağ göğsünün göbeğine değecek kadar aşağı düştüğünü, bacak germe ameliyatında cinsel organının bir kısmının bacağına yapışık hale geldiğini, kalçasının pantolon giyemeyecek kadar orantısız şekle dönüştüğünü söyledi.
Operasyonlarını yapan operatör doktor K.Z. hakkında avukatı aracılığıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan C.K., aynı zamanda 300 bin liralık tazminat davası açtı. C.K., estetik yaptırmak isteyen kadınlara ise "Çok araştırsınlar, seçtikleri doktora ameliyat olanlarla birebir konuşsunlar, sosyal medyadaki övgülere inanmasınlar, onlar hikaye. Parası düşük diye bakmasınlar, doktorun tecrübesi çok önemli" uyarılarında bulundu.
Palavra attı: Toplam 20 bin 500 lira ödediği estetik operasyonları nedeniyle hem ağır sağlık sorunları yaşadığını, hem de vücuduna bakamaz hale geldiğini söyleyen C.K. 1.5 yıllık acı dolu estetik mağduriyetiyle ilgili "30 kilo kadar verdim, daha güzel görünmek, kendimle barışık olmak için estetik operasyon yaptırmak istedim. İlk olarak 2018 yılı Ağustos ayında karın germe ameliyatı oldum, sorun çıkmadı. Üzerinden 7 ay geçtikten sonra üç ayrı ameliyat daha olmak için anlaştım. İlk olarak kalça germe ameliyatı olmaya karar verdim. Doktorla yeniden iletişime geçtiğimde, bu ameliyatı da yapabildiğini, başarılı olacağını söyledi. Bu şekilde ikna oldum. 2019'un şubat ayında kalça germe ameliyatı oldum. Bu ameliyat da kılcal damarlarıma zarar vererek, kalçamda kuyruk sokumumda açık yara oluşmasına neden oldu. Bunun geçici olduğunu, her hastasında böyle durumlarla karşılaştığını söyleyerek palavra attı. Üstelik doktorun bilgisizliği yüzünden yaram kapanmadı. Çünkü bana pomat verdi, bunu kullanmamı istedi. Yara iyice açıldı, daha ıslak olmaya başladı. Yaram iyileşmeyince cildiye doktoruna gittim, açık yaraya pomat sürülmeyeceğini, kılcal damarlarıma zarar verdiğini söyledi. Merhem şeklinde ilaç kullanılması gerekirmiş. Doktora yeniden başvurunca geçeceğini düzelteceğini söyledi." dedi.
Benden onay almadı: İkinci ve üçüncü ameliyatlarında çok daha ağır sorunlar yaşadığını belirten C.K., "İkinci olarak göğüs dikleştirme ve protez ameliyatı için mart ayında ameliyat olacaktım. Sağ göğsümü hem göğüs kat çizgimden, hem karın bölgemden kesti. Göğsüm diğer göğsümden 5 santim aşağıda kaldı. Göğsüm kaburgama ve mideme baskı yapıyor. İç çamaşırı kullandığımda sürekli ağrı yapıyor. Bunun da geçici olduğunu, ödem oluşmasının normal olduğunu söyledi ve yine oyaladı. Üç ameliyat için de anlaştığım için son olarak bacak germe ameliyatımı da ona yaptırmak zorundaydım. Nisan ayında uyluk germe ameliyatı oldum. Bu ameliyat sırasında çıkan deriden, 2 ay boyunca kapanmayan yarama deri graftı yaptı, benden onay almadan. Estetik amaçla, daha güzel görünmek için yaptırdığım ameliyat sonrası kalçamda koskoca bir yuvarlak oluştu. Estetik nedenlerle gelmiş bir hastaya nasıl deri graftı yaparsınız." dedi.