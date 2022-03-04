İstanbul'da eşiyle tartışan kadın otelin 7. katından düştü! Kavga ettikleri görüntüler ortaya çıktı

Olay günü akşam saatlerinde otelden çıkarak bir mekanda alkol alan çiftin, birçok kez kavga ederek otel odasına girdikleri ve burada da kavga etmeyi sürdürdükleri öğrenilmişti. O anlara ait ise güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

İşte çiftin eğlence çıkışı ettikleri kavganın görüntüsü