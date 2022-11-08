İstanbul'da 'Ekmek 7.5 lira olacak" deyip millete hakaret etti: 'Ekmek aptal toplumların gıdası"

İSTANBUL'da fiyatı 5 TL olan ekmeğin Aralık ayı gelmeden 7,5 TL'ye çıkacağı öne sürülüyor. Habertürk canlı yayınına katılan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar da bu söylemi dile getirdi. Cihan Kolivar canlı yayında bir de skandala imza attı ve “Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyerek Türk milletine hakaret etti...

İSTANBUL Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar canlı yayında ekmeğin maliyetiyle ilgili konuşurken bir anda yaptığı çıkışla millete hakaret etti. Cihan Kolivar, "Ay başını bulmaz, ekmek İstanbul'da 7,5 TL'nin altında olmaz. Eğer bize, bu elektrik ve doğal gazı vermezseler ekmeği 7,5 TL yapacağız" dedi.

Ekmek, aptal toplumların temel gıdası

Ekmek aptal toplumların gıdası

Habertürk TV’de Afşin Yurdakul’un sunduğu HT360 isimli programa katılan Cihan Kolivar bir skandala imza attı. Halka hakaret eden Cihan Kolivar şunları söyledi:

-“Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Ekmeği temel gıda maddesi saymıyorum. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için böyle 20 sene başında yöneticiler duruyor”.

Japonya ve Norveç'i örnek gösterdi

Habertürk sunucusu Afşin Yurdakul’un itirazına rağmen bu tezini savunan Cihan Kolivar, Japonya, Norveç vb. gelişmiş ülkelerdeki ekmek tüketiminin azlığını göstererek ekmeğin temel gıda maddesi olmadığını savundu.