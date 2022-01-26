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İstanbul'da E-5 üzerine bırakılan araçlar çekiliyor Sürücüler ortada yok!

İstanbul'da E-5 üzerine bırakılan araçlar çekiliyor Sürücüler ortada yok!

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda bırakılan araçlar çekiliyor. Kentte dün etkisini artıran kar yağışı sırasında yollarda kalan araçların kaldırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kar yağışının ilk günü yolda bırakılabileceği çağrısı yapmıştı ancak ertesi gün çekilmesi çağrısında bulunulmuştu.

İstanbul'da E-5 üzerine bırakılan araçlar çekiliyor Sürücüler ortada yok!

İSTANBUL'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.

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İstanbul'da E-5 üzerine bırakılan araçlar çekiliyor Sürücüler ortada yok!

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı. Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.

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İstanbul'da E-5 üzerine bırakılan araçlar çekiliyor Sürücüler ortada yok!

Yolların açılmasıyla birçok sürücü aracını bıraktığı yerden kaldırırken, bazı araçlar ise henüz alınmadı.
Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atan araçların sahiplerine ulaşarak araçların kaldırılmasını istiyor.

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İstanbul'da E-5 üzerine bırakılan araçlar çekiliyor Sürücüler ortada yok!

Sürücülerine ulaşılamayan araçlar ise iş makineleri yardımıyla yol kenarlarına alınıyor.

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