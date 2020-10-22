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İstanbul'da durum vahim! Fahrettin Koca açıkladı Ankara'nın 5 katı

İSTANBUL'da koronavirüs vaka sayısı patlama yaptı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vahim tabloyu açıkladı. İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı.

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TÜRKİYE'deki koronovirüs vaka sayıları 2 binin üstüne sıçrarken; en büyük artış İstanbul'da yaşandı. Mega kentte patlama yapan vaka sayıları, ürküten bir tablo ortaya koydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan vahim tabloyu açıkladı. Bakanın verdiği bilgiye göre; İstanbul'daki vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaştı. Fahrettin Koca, ürküten verileri şu sözlerle duyurdu:

*"İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. " 

*İstanbul’da en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Mecbur olmadıkça kalabalık ortama girmeyin"

İstanbul Valisiyle korona toplantısı

İstanbul'daki vaka sayıları alarm verirken bugün valilikte çok önemli bir toplantı vardı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcıları ve İl Sağlık Müdürleri ile durum değerlendirmesi yapıldı. Koronavirüsün İstanbul'daki seyrinin değerlendirildiği toplantıda alınacak önlemler de masaya yatırıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs toplantısına ilişkin twitterdan paylaşım yaptı. 

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