İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi
İhlas Haber Ajansı
İSTANBUL Kağıthane'de düğün konvoyunda kapattığı yolda lüks otomobiliyle drift yapan Mehmet Ali E. polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 6 bin 12 lira para cezası kesildi.
İSTANBUL Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatarak dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yapan sürücü yakalandı.
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İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup yolu trafiğe kapatarak drift yapmış seyir halindeki sürücülerin canını hiçe saymıştı.
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Trafik magandalarının sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda 34 ROL 84 plakalı araç sürücüsü M.A.E., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.
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