İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi

İSTANBUL Kağıthane'de düğün konvoyunda kapattığı yolda lüks otomobiliyle drift yapan Mehmet Ali E. polis tarafından yakalandı. Sürücüye toplam 6 bin 12 lira para cezası kesildi.

İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi - Sayfa 1

İSTANBUL Kağıthane TEM Otoyolu Nurtepe bağlantı yolunda lüks otomobillerden oluşan düğün konvoyunda, yolu trafiğe kapatarak dakikalarca 'drift' diye tabir edilen yanlama hareketi yapan sürücü yakalandı.

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İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi - Sayfa 2

İstanbul TEM Otoyolu Kağıthane Nurtepe bağlantı yolunda geçtiğimiz günlerde bir çiftin düğünü için toplanan lüks otomobilli grup yolu trafiğe kapatarak drift yapmış seyir halindeki sürücülerin canını hiçe saymıştı.

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İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi - Sayfa 3

Trafik magandalarının sosyal medyadan bu görüntüleri paylaşmasıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek çalışma başlattı.

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İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin 12 lira ceza kesildi - Sayfa 4

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda 34 ROL 84 plakalı araç sürücüsü M.A.E., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

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