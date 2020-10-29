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İstanbul’da DHKP-C operasyonu! Emniyet harekete geçti

İSTANBUL'da DHKP-C'ye yönelik yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel Harekat Polisi de destek verdi. 

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane ve Eyüpsultan’ın da bulunduğu bir çok ilçede DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

02:00 sıralarında harekete geçtiler

Yapılan istihbarat çalışmalarının ardından saat 02:00 sıralarında harekete geçen ekipler, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak’ta bulunan 4 katlı bina oldu.

Operasyona destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphelilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ardından bina etrafında Özel Harekat Polisleri güvenlik önlemi aldı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da emniyete götürüldü.

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