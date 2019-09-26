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İstanbul'da deprem sonrası okullar tatil edildi

İstanbul'da deprem yürekleri ağza getirdi. Büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası İstanbul Valiliği okulların tatil edildiğini açıkladı.

İstanbul 5.84lik depremle sarsıldı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Merkez üssü Silivri açıklarındaki deprem, Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi.

İstanbul Valiliği, deprem sonrası panik yaşanan okullarla ilgili karar açıkladı. Valilik, okulların tatil edildiğini açıkladı. 

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