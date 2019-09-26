İstanbul'da deprem sonrası 4 ilde okullar tatil edildi

İSTANBUL'da deprem yürekleri ağza getirdi. Büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sonrası İstanbul, Kocaeli Yalova ve Bursa'da okullar tatil edildi.

İstanbul 5.8'lik depremle sarsıldı. Yüzbinlerce insan sokaklara döküldü. Merkez üssü Silivri açıklarındaki deprem, Marmara bölgesindeki pek çok ilde hissedildi. Okullar ve iş yerleri boşaltıldı.

Yaşanan deprem sonrası İstanbul Valiliği İstanbul'da ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.

Kocaeli'de okullar tatil edildi

Deprem Kocaeli'de de şiddetli hissedildi. İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi. Vatandaşlar binaları boşalttı. Kocaeli'de okullar valilik kararıyla tatil edildi.

Bursa'da okullar tatil edildi

Öte yandan depremin hissedildiği illerden biri olan Bursa'da da okullar tatil edildi.

Yalova'da da tatil oldu

Depremin hissedildiği Yalova'da da okulların tatil edildiği açıklandı