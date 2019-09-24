İstanbul'da deprem oldu! Hayvanlar depremi önceden hissedebilir mi?

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre; saat 11.00'deki deprem Silivri'nin 20.18 kilometre açığında gerçekleşti. Derinliği 5,36 kilometre olarak kaydedilen deprem başta İstanbul olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Beklenen büyük İstanbul depreminin artçı sarsıntıları mı acaba sorusunu akıllar getirdi.