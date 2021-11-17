İstanbul'da deprem oldu büyüklüğü kaç son dakika deprem AFAD ve Kandilli'den açıklama

İSTANBUL'da hissedilen merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbulluları da korkutan deprem saat 15:40'ta oldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'dan son dakika açıklama geldi...

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DÜZCE'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı başta İstanbul olmak üzere çevre şehirlerde de hissedildi. Düzce'de vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarıya çıktı.

İstanbulluları korkutan deprem sonrası tüm gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne çevrildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5 olarak açıklarken Kandilli ise 5.3 olarak duyurdu. Depremin Sakarya, Bolu gibi çevre illerde ve İstanbul'da hissedildiği öğrenildi.

Olumsuz durum yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depremin ardından herhangi bir olumsuz ihbarın olmadığını sosyal medyadan duyurdu: "Düzce’de saat 15.40'ta gerçekleşen 5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Düzce'mize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun."

Kandilli: 5.3

Kandilli Rasathanesi, depremin Düzce'de meydana geldiğini ve şiddetinin 5.3 olduğunu duyurdu.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssü Düzce'nin Çilimli bölgesi. 5.3 şiddetindeki deprem 13.3 km derinlikte meydana geldi.

AFAD: 5.0

AFAD ise depremin şiddetini 5 olarak duyurdu. AFAD'dan şapılan açıklamada, depremin Düzce merkezde yerin 18 km derininde meydana geldiği duyuruldu.

AFAD yaptığı açıklamada olumsuz ihbar olmadığını duyurdu "Geçmiş olsun Düzce. Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "Düzce merkezli AFAD verilerine göre 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İstanbul'umuzda da hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun." dedi