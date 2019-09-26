İstanbul'da deprem Kocaeli'de deprem seminerinde depreme yakalandılar
İstanbul'da 5.8'lik deprem Marmara bölgesinde şiddetli bir şekilde hissedildi. Kocaeli Üniversitesi'nün (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Sempozyumu" sırasında deprem olurken, (IESKO2019) katılımcılar otel dışına çıkarak telefonlarla bilgi edinmeye çalıştı.
İstanbul'da 5.8 büyüklüğündeki deprem herkesi korkuttu. Okullar tatil edildi insanlar sokaklara döküldü. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan deprem, Marmara bölgesindeki tüm illerde hissedildi. Onlardan birisi de Kocaeli oldu.
Kocaeli Üniversitesinin (KOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "6. Uluslararası Deprem Sempozyumu" (IESKO2019) sırasında İstanbul Silivri'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle akademisyenler ve katılımcılar, sempozyumun düzenlendiği otelin bahçesine çıktı.
KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hızlıca otelden dışarı çıktılar: Barış, burada depremle ilgilenen AFAD'dan, rasathaneden görevliler, hocalar bulunduğuna işaret ederek, "Onların tepkileri gayet normaldi. Depremin sarsıntısında uzak olduğunu biliyoruz. Bizim davranışlarımız normaldi ama gençler, eğitim almamış gençler maalesef hemen hızlıca otelden dışarı çıktılar." ifadesini kullandı.