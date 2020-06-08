İstanbul'da dehşet anları! Genç kadın sokak ortasında pompalı ile katledildi

Bu sırada orada olan yeğeni, Veysi Çelik'in elinden silahı aldı. Hatice Çelik ise hayatını kaybetti. Hatice Çelik'in oğlu annesinin başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Dehşet anı çevredekiler tarafından görüntülendi. Saldırganın tüm engelleme çabalarına rağmen kadına ateş ettiği görüldü.