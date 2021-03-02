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İstanbul'da cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sistemi sona erdi

İSTANBUL Eczacı Odası 5 Aralık 2020'den itibaren uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiğini açıkladı.

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İstanbul Eczacı Odası, kentte 5 Aralık 2020'den bu yana cumartesi günleri uygulanan eczane nöbet sisteminin sona erdiğini bildirdi. 

İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul'da 5 Aralık 2020 tarihinden bu yana her cumartesi günü uygulanan eczane nöbet sistemi sona ermiştir. Pazar ve resmi tatil günlerinde nöbetçi eczanelerimiz, bunların dışında kalan günlerde tüm eczanelerimiz 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet verecektir." denildi.

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