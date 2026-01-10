BIST 12.201
İstanbul’da cami avlusunda silahlı saldırı! Yaşlı adam öldürüldü

İstanbul’da cami avlusunda kanlı pusu! Arkadan yaklaşarak vurmuştu, ağır yaralanan 60 yaşındaki Reşit Timuçin hayatını kaybetti. Bacaklarından vurulan Timuçin, günler süren yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Arnavutköy’de önceki gün meydana gelen olayda cami avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürülen Reşit Timuçin’in işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazesi aile yakınları tarafından teslim alındı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'nde yer alan Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana gelmiş, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, cami avlusunda yürüyen Reşit Timuçin (60) arkasından yaklaşarak silahla bacaklarına ateş açmıştı. Vücuduna 4 mermi isabet eden Reşit Timuçin yere yığılmış, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Reşit Timuçin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Gerçekleşen silahlı saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

