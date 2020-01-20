İstanbul'da 'çakar' kabusu bitti derken bir başka çile başladı

Tepe lambası kullanan sürücüler görüntülendi

Ancak son günlerde trafik yoğunluğuyla birlikte tepe çakarı kullanan çok sayıda aracın emniyet şeritlerini işgal etmeye, diğer sürücüleri sıkıştırmaya başladığı görüldü. DHA ekipleri, İstanbul'un bir çok noktasında tepe bölgesinde ışıklı sistem bulunan araçları takip etti. Sürücülerin, trafik sıkışıklığını atlatmak için ışıklı uyarı sistemini kullandığı kameralara yansıdı.