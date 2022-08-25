Dolu uyarısı! Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm! İstanbul dahil 11 şehir dikkat...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Trabzon, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.