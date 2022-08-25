Dolu uyarısı! Meteoroloji'den sarı ve turuncu alarm! İstanbul dahil 11 şehir dikkat...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 şehre sarı ve turuncu kodlu uyarı yaptı. Listedeki şehirlerde arasında Bursa, Balıkesir, Yalova, İstanbul da var... Söz konusu şehirlerde kuvvetli sağanak bekleniyor. İstanbul'da Valilik'ten de 25 Ağustos perşembe uyarısı geldi. İşte günün hava raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul dahil 11 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı geçildi. Uyarıda sel, yerel dolu yağışı, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması çağrısı yapıldı. Yağmurun aralıklı halde saat 23:00'a kadar sürmesi bekleniyor. İşte bugünün hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Çorum, Amasya, Trabzon, Adana ve Osmaniye çevreleri, Hatay'ın kıyı kesimleri ile Ordu, Giresun ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sel, su baskını, dolu yağışı...
Yağışların; Marmara Bölgesi, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu ve Düzce çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.