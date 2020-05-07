İstanbul'da bu sabah toplu ulaşımda korkutan görüntüler

Koronavirüs ile mücadele önlemleri kapsamında İstanbul'da toplu ulaşımda uygulanmaya çalışılan ‘seyrek oturma’ düzeni sürdürülürken sabah ve akşam saatlerinde bazı hatlarda yoğunluk görülüyor. Bu sabah Beylikdüzü’nden gelen metrobüse Avcılar'dan saat 07.00 sıralarında binilerek Merter’e kadar metrobüs ile buradan da otogara kadar metro ile yolculuk sırasında yoğunluk dikkat çekti.