BIST 11.313
DOLAR 42,81
EURO 50,18
ALTIN 5.955,12
GÜNCEL

İstanbul'da bu ilçelere aman dikkat! Pazartesi resmen başlıyor

İstanbul'da bu ilçelere aman dikkat! Pazartesi resmen başlıyor

Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik flaş bir uyarı gerçekleştirildi. Pazartesi resmen başlıyor.

İstanbul'da yeni haftayı karşılayacak olan vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli gelişmeler var... 

Meteorolojik kaynaklar da bu gelişmeleri duyurdu. 

İstanbul'da Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beyoğlu, Fatih ve Bahçelievler de dahil birçok noktada etkisini gösterecek. 

PAZARTESİ RESMEN BAŞLIYOR 

Gökhan Günerler yaptığı paylaşımda şunları aktardı: 

"İstanbul'da pazartesi günü yağışlar başlıyor. Yarından itibaren sıcaklıklar kademeli düşmeye başlıyor. Aralığın son haftasında gündüz sıcaklıkları tek haneye düşüyor. Geç oldu ama önümüzdeki hafta pazartesi günü kış başlıyor......." 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: PKK için tasfiye yasaları olacaksa olur
İlaç alacaklar aman dikkat! Yarından itibaren fiyatlar artıyor
Putin'den dikkat çeken açıklama: "Ukrayna'nın toprak konusunu istişare etmeye hazır olduğunu görmüyoruz"
Genç istihdamına dev kaynak! Bakan Şimşek'ten açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Arnavutköy'de okul ziyaretinde konuştu
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı
TRT'de, Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası'na özel yayınlar yapılacak
800 Milyon TL rekor büyük ikramiye şans kapısını aralıyor!
Yapay zeka destekli topraksız serada üretilen çilek 7 ülkeye ihraç edildi
Tat Gıda sürdürülebilir tarım ve dijitalleşme hedeflerini paylaştı
Uçağı kaçırmaya çalıştı, havalanamadan kaza yaptı! Gözaltına alındı
Vücudunun yüzde 26'sı yandı! İşitme engelli genç yaşadığı kabusu unutamıyor
