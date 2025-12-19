İstanbul'da bu ilçelere aman dikkat! Pazartesi resmen başlıyor

Meteorolojik kaynaklar tarafından İstanbul'da ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik flaş bir uyarı gerçekleştirildi. Pazartesi resmen başlıyor.

Abone ol

İstanbul'da yeni haftayı karşılayacak olan vatandaşlarımızı ilgilendiren önemli gelişmeler var...

Meteorolojik kaynaklar da bu gelişmeleri duyurdu.

İstanbul'da Beşiktaş, Bakırköy, Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beyoğlu, Fatih ve Bahçelievler de dahil birçok noktada etkisini gösterecek.

PAZARTESİ RESMEN BAŞLIYOR

Gökhan Günerler yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"İstanbul'da pazartesi günü yağışlar başlıyor. Yarından itibaren sıcaklıklar kademeli düşmeye başlıyor. Aralığın son haftasında gündüz sıcaklıkları tek haneye düşüyor. Geç oldu ama önümüzdeki hafta pazartesi günü kış başlıyor......."