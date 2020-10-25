BIST 1.191
DOLAR 7,97
EURO 9,45
ALTIN 487,20
GÜNCEL

İstanbul'da bir kafade telefonla görüntü çeken tacizciyi sopalarla dövdüler

BAĞCILAR’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunan şahıs sopayla dövüldü.

İstanbul Bağcılar’da bir kafeteryada cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi’ndeki bir kafeteryada geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda iddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs cep telefonuyla çekim yaparak kadınları taciz etti.

Tacizi fark eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, şahsı kafeteryanın arka tarafına götürdü. Burada küfür ve hakaretler eden iş yeri sahibi ve çalışanlar, ellerine aldıkları sopa ile de şahsı saniyelerce dövdü. Dövülmesinin ardından şahıs serbest bırakırken, o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Çavuşoğlu'ndan Wilders'a sert tepki: Avrupa’nın ezik ırkçıları yine kendini gösterdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Nasıl başladı- nasıl bitti' paylaşımı
Kılıçdaroğlu kadın muhtarlarla buluştu: Neden itiraz etmiyorsunuz?
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır'da yaşandı! Koronavirüslü kişi, tartıştığı komşusunun çocuğuna tükürdü
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: 1395 personelle denetim yapıldı 342 bin 103 TL ceza kesildi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul Taksim'de dilencilerin 'neden bölgeme girdin' kavgası! Yumruklar havada uçtu
Safiye Teyze'den Erdoğan'a: "Damadına benim için bir sarıl"
Cumhuriyet'in kaçıncı yılı 2020 29 Ekim kaç yaşında?
Yüzüne tüküren kadını iterek otobüsten attı
Erdoğan konuşurken ekranda o yazı çıkmıştı TRT'de "Oöööööiiiiillll" soruşturması
Tarık Solak kaç yaşında aslen nereli Tarık Solak bilinmeyen hayatı
Erdoğan'dan Macron'a sert sözler
Tarık Solak kimdir evli mi eşi ve çocukları var mı?