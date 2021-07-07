İstanbul'da bir garip rehine operasyonu! Gaspçılar Pakistanlı kaçırdıkları Nepalli

Beyoğlu’nda Pakistanlı 5 şahıs, Yunanistan’a kaçak yollarla götüreceklerini söyledikleri 7 Nepalli kardeşi Esenler’de bir eve götürdükten sonra kafalarına silah dayayarak paralarını ve cep telefonlarını gasp etti. Kardeşleri rehin alan ve görüntülerini çekerek gönderdikleri ailelerinden 14 bin euro fidye isteyen gaspçılar, Beyoğlu Asayiş ve Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyonla yakalandı.