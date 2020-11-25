İstanbul'da bir dönem sona eriyor! Sonuncusu da sökülüyor
ÇAMLICA Tepesi'ndeki 28 antenin tamamının kaldırılmasının ardından TRT kulesinin de sökümüne başlandı.
Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliği taşıyan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından yayınların eylülde başladığı belirtilen Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi'nin faaliyete geçmesinin ardından, eski antenler söküldü.
Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da 3 olmak üzere bölgede toplam 28 verici antenin yıkımı daha önce gerçekleşirken, son kalan TRT kulesinin de sökümüne başlandı.
Her televizyon veya radyonun kendilerine ait bir antenin bulunduğu ve adeta "metal bir ormana" dönüşen Çamlıca Tepesi, son kulenin de sökülmesiyle görüntü kirliliğinden arınmış olacak ve elektromanyetik kirliliğinin de önüne geçilecek.
İstanbul'un simge yapılarından olmaya aday Küçük Çamlıca Radyo ve Televizyon Kulesi, tek noktadan sağladığı 100 farklı radyo yayınıyla bir ilke imza atıyor.